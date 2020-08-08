532 مركزا انتخابيا تستعد لانتخابات الشيوخ في القليوبية

تشهد القليوبية يومي 11 و12 أغسطس الجاري انطلاق معركة انتخابات مجلس الشيوخ 2020، والتي يتبارى فيها 60 مرشحا بين أحزاب ومستقلين.

وعقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، اجتماعا تنسيقيات، لبحث مناقشة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020 بنطاق المحافظة، والتي من المقرر عقدها خلال يومي 11و 12 من أغسطس الجاري.

وتستعرض "الوطن" استعدادات المحافظة للعملية الانتخابية:

- تجهيز 532 مركزا انتخابيا، و689 لجنة فرعية ولجنة عامة بمدينة بنها.

- يبلغ عدد الناخبين بالمحافظة 3 ملايين و255 ألف ناخب.

- تجهيز أماكن المبيت الخاصة بأفراد قوات التأمين الوافدين لتأمين العملية الانتخابية على مستوى المحافظة.

- توفير كل سبل الإعاشة لهم بما يضمن انتظام سير العملية الانتخابية للظهور بالشكل الحضاري اللائق للمحافظة.

- تشكيل لجنة من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة والتربية والتعليم؛ للمرور على المقرات الانتخابية على مستوى المحافظة؛ للتأكد من جاهزيتها وتلافي أي سلبيات قد تعرقل سير العملية الانتخابية، وإعداد تقرير مفصل والعرض على المحافظ لاتخاذ اللازم.

- رفع درجة الاستعدادات القصوى، والتأكد من مدى جاهزية المقرات الانتخابية من الناحية الأمنية.

- توفير مصادر الإضاءة والمياه والكهرباء والتهوية.

- العمل على تهيئة اللجان لاستقبال الناخبين.

- توفيرأماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وكذا السيدات، بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم.

- تطهير وتعقيم المقرات بصفة مستمرة والالتزام بالمسافات البينية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين أثناء المشاركة في الانتخابات.

- تأكيد النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة أولا بأول.

- ربط غرف العمليات الفرعية بكل مراكز المدن ومديريات الخدمات بغرفة العمليات الرئيسية للمحافظة؛ لسرعة تداول المعلومات وتلقي الشكاوى والتنسيق مع مديرية الأمن في هذا الشأن.

- رفع درجة الاستعداد التام بكل المستشفيات وعمل خطة للطوارئ، وتوزيع وحدات الإسعاف بدائرة المحافظة على المقارات الانتخابية للتعامل الفوري في حالة حدوث أي طوارئ مفاجئة.