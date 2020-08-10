لجنة قيادات جامعة بنها تختبر المتقدمين للوظائف الإشرافية

عقدت لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها، اليوم الاثنين، اجتماعاتها لإجراء المقابلات مع العاملين المتقدمين للوظائف الإشرافية، وهي المدير المالي والإداري بفرع الجامعة بالعبور، وأمين كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، ومدير إدارة الخدمات العامة بالإدارة، ومدير إدارة شؤون المقر، ومدير إدارة السكرتارية والمحفوظات.

واستمعت اللجنة برئاسة الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إلى مقترحات وأفكار المتقدمين لشغل هذه الوظائف وطريقة إدارتهم للقطاعات التي تقدموا لشغلها ورؤيتهم لتطويرها، وسرعة إنجاز الأعمال، والقدرة على اتخاذ القرارات وحل المشكلات.

من جانبه، أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، أن اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية بالجامعة يتم من خلال اللجنة التي جرى تشكيلها لتقييم المتقدمين لشغل هذه الوظائف طبقًا للمعايير اللازمة لاختيار الأكفأ والأنسب منهم لشغل المناصب القيادية بالجامعة.

ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها إلى رئيس اللجنة ويتضمن ترتيب المتقدمين كلٌ حسب آليات التقييم ووفقًا لمعايير الخبرة الوظيفية والكفاءة لشغل الوظائف المعلن عنها.

يذكر أن لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها عقدت اجتماعاتها برئاسة الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وعضوية الدكتور أشرف شمس الدين رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالجامعة، والدكتور هالة زايد عميدة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وسامية عبد الحميد أمين عام الجامعة، ورفعت نان الأمين المساعد للشؤون الإدارية، وعبد العزيز صيام مدير عام التنظيم والإدارة بالجامعة.