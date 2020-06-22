تعافي أول 3 حالات من مصابي كورونا في مدينة رأس سدر

أعلنت الإدارة الصحية بمدينة رأس سدر في جنوب سيناء، اليوم الاثنين، شفاء أول 3 حالات من مصابي فيروس كورونا (كوفيد - 19).

وقالت الدكتورة هبه حمدي، مدير الإدارة الصحية بمدينة رأس سدر، أن الحالات الثلاث التي تعافت من الفيروس من حالات العزل المنزلي الإيجابي بالمدينة.

وأكدت أن جميع حالات العزل المنزلي التي تؤكد نتائج التحاليل استمرار إيجابية إصابتهم بالفيروس، في حالة صحية مستقرة، وتحت رعاية صحية على أعلى مستوى على مدار 24 ساعة.

وأشارت مدير الإدارة الصحية، إلى أن غرفة ترصد الوبائيات بالإدارة تقوم بالمتابعة المستمرة، لمنع انتشار الفيروس.