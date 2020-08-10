إنذار بالفصل.. عقوبة لموظف حكومي تعدى على زميله بـ"لفظ خارج"

قضت المحكمة التأديبية لمستوي الادارة العليا، بمجازاة مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالشركة العامة للبترول، بعقوبة الإنذار لتعديه بالقول على أحد محامي الشئون القانونية بالشركة بعد انتهائه من التحقيق مع أحد زملائه موجهًا له لفظا خارجا، يوحي بالمجاملة والمحسوبية.

وقالت المحكمة: إن المحامي بالإدارة القانونية بالشركة العامة للبترول قدم شكوى إلى إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل ضد مدير عام شئون قانونية بالشركة بسبب تحدثه معه بطريقة غير لائقة في21 يوليو 2019 بعد الانتهاء من التحقيق مع أحد زملائه بالشركة، وذلك أمام بعض العاملين بإدارة الشئون القانونية قائلا له: "اللي بيحصل في التحقيق دا شغل تـ...".

وأوضحت المحكمة أنه لما كان هذا المسلك من جانب المحال يعد خروجًا منه على مقتضيات الأدب وحسن الخلق حيث خاطب زميله في الشركة بألفاظ غير لائقة يتنافى استخدامها مع الاحترام الواجب منه لزملائه في العمل ولما يجب أن يتسم به أسلوب التخاطب بينهم من أدب ووقار، فإنه بذلك يكون قد خرج على مقتضی الواجب الوظيفي، وأخل إخلالًا جسيمًا بواجباته الوظيفية، وهو ما يشكل مخالفة تأديبية تستوجب مجازاته عنها بالجزاء المناسب.

صدر الحكم، برئاسة المستشار حاتم محمد داوود فرج الله، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حازم البهنسي منصور، ومحمد علی حسین محمد نصر، نائبي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار فوزي عبد الهادي، نائب رئيس هيئة النيابة الادارية، وسكرتارية السيد محمد حسن عبد المقصود.