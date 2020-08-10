انتهاء أعمال تصحيح الثانوية الأزهرية وبدء الرصد

انهى كنترول الثانوية الأزهرية أعمال تصحيح جميع أوراق امتحانات طلاب الثانوية، واستلم الكنترول المركزي للثانوية جميع الأوراق من مراكز التصحيح، وبدأ مهام الرصد والتي ستستمر قرابة أربعة أيام وتكون بعدها النتيجة جاهزة للإعلان ما بين يومي 12-15 أغسطس الجاري.

وقال الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية لـ"الوطن"، إن إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية لن يتجاوز 15 أغسطس الجاري، وسوف يشهد نجاحا كبيرا يضاف لرصيد الأزهر حيث أن نسبة النجاح جيدة هذا العام، وأن أوراق إجابات طلاب الثانوية الأزهرية، تخضع لمراجعة دقيقة لأكثر من مرة من قبل المراجعين ورئيسي اللجان، حتى يحصل كل طالب على حقه، وأنه سيكون لكل طالب الحق في الحصول على 10% من درجات كل مادة إذا احتاجها للنجاح فيها.