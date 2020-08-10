ارتفاع معدل التعافي من كورونا لـ55%.. والصحة توجه نصائح للمصريين

كشفت إحصائيات وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدل التعافي من فيروس كورونا المستجد إلى 55.1%، حسب آخر بيان صدر عن وزارة الصحة، إذ سجلت الوزارة أمس 1006 متعافين جدد، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 52678 حالة.

وأوضحت الوزارة أنّه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

ووجّهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عددًا من النصائح التي ينبغي على المواطنين اتباعها خلال فترة الترقب والحذر الحالية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال تجنب التجمعات العائلية والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة، على ألا تقل مسافة التباعد عن 1 متر، والالتزام بارتداء الكمامة مع اتباع الإرشادات الخاصة بكيفية ارتدائها والتخلص الآمن منها.

وذكرت أنّ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى امس هو 95492 حالة، بينها 52678 حالة تعافت، و5009 حالات وفاة.