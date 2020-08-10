"البحث العلمي" تنظم سلسلة ندوات للتعريف بالمشروعات القومية

نظمت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، مجموعة من الندوات التعريفية عن المشروعات القومية التي أعلنت عنها الأكاديمية في وقت سابق والخاصة بأولويات مرحلة ما بعد كورونا، باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس.

ودعت الأكاديمية، الجهات البحثية المختلفة والباحثين المصريين لحضور الندوة التعريفية، والرد على تساؤلات الباحثين في الأمور المتعلقة بالتقدم لمشروعات الجينوم المرجعي للمصريين وإنتاج التقاوى والزراعة الصحراوية والعيادة الزراعية، وتصنيع الأجهزة والمعدات الطبية والمعملية وصناعة تكنولوجيات التعليم وإنشاء الشبكة القومية للحاسبات فائقة السرعة والوقود الشمسي السائل.

وبدأت الندوة الأولى في العاشرة صباحا، وبعدها باقي الندوات بالتتابع حسب مجالات المشروعات.

وكانت الأكاديمية أطلقت المبادرة نهاية الشهر الماضي تنفيذا لخريطة طريق أعدتها المجالس النوعية بالأكاديمية عن الأولويات والاستعدادات لمرحلة ما بعد كورونا.

وأشار الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، إلى أنّ عقد الندوة التعريفية يأتي في إطار حرص الأكاديمية على إعلان أهداف المشروعات المطلوبة بصورة واضحة وجلية لا لبس فيها، مضيفا أنّ البحث العلمي سيحقق هذه الأهداف الفترة المقبلة، إذا جرت صياغة المشروعات وتحديد أهدافها والمخرجات المرجوة منها بناء على فكر وتخطيط خيرة علماء مصر بالأكاديمية، قائلا: "نأمل أن تؤتي المشروعات ثمارها الملموسة في وقت قريب وتسهم في معاونة الدولة في تنفيذ خطتها الاستراتيجية باستخدام مخرجات البحث العلمي".

وأوضح بيان الأكاديمية أنّ هذا النداء هو الأول، تتبعه نداءات أخرى في مجالات متعددة تشمل البحوث الاجتماعية والإنسانية ودورها في تقليل الاثار الاجتماعية والنفسية للجائحة وصياغة الوعي المجتمعي وتوحيد الجبهة الداخلية.