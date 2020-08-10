توقعات طقس 72 ساعة.. مائل للحرارة نهارا وأمطار خفيفة ببعض المناطق

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون طقس الـ72 ساعة المقبلة، مائل للحرارة رطب نهارا لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل نهارا لطيف ليلا على السواحل الشمالية الغربية والشرقية وحار نهارا معتدل ليلا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على جنوب الصعيد.

ومتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب الصعيد غدا الثلاثاء.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة:

طقس الثلاثاء 11 أغسطس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43، والصغرى 29.

طقس الأربعاء 12 أغسطس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 30.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40، والصغرى 30.

طقس الخميس 13 أغسطس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 30.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40، والصغرى 30.