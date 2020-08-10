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فيديو.. بروتوكول لإحياء المسار الملاحي لرحلة العائلة المقدسة

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مصطفى رحومة:
04:19 م | الإثنين 10 أغسطس 2020
القس بولس حليم

القس بولس حليم

أعلن القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، توقيع بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والاتحاد المصري للملاحة الرياضية التابع لوزارة الشباب والرياضة.

وأضاف حليم، أنّ البروتوكول نص على عدد من البنود، أبرزها إدراج الملاحة الرياضية ضمن مسابقات مهرجان الكرازة المرقسية، والمهرجانات الكنسية التي تتوافق طبيعتها مع هذه الرياضة، كما جاء في بنوده أيضًا هدف إحياء المسار الملاحي لرحلة العائلة المقدسة إلى مصر.

وأشار حليم، في بيان له، إلى أنّه وقع على البروتوكول عن الكنيسة الأنبا دانيال، أسقف المعادي سكرتير المجمع المقدس، وعن اتحاد الملاحة الرياضية اللواء الدكتور مؤنس أبو عوف رئيس الاتحاد.

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