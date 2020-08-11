حظك اليوم الثلاثاء 11-8-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الجوزاء حنون وفضولي، وأبرز نقاط ضعفه العصبية، وتقدم "الوطن" حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

أمامك اليوم تطورات تفرض نفسها، وعليك أن تراقب في صمت.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للعزلة وللمراقبة الصامتة، وقد يقلق ذلك من حولك، فقط لا تتكلم عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء اللاعب محمد صلاح، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يونيو.