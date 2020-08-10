وزير الصحة اللبناني: الحكومة قدمت استقالتها ودياب سيعلن لاحقا

قال وزير الصحة اللبناني حمد حسن، اليوم الاثنين، إن حكومة حسان دياب، قررت الاستقالة، وأن الأمر سيعلن لاحقا اليوم، وذلك بعد ساعات من إعلان عدد من الوزراء استقالاتهم، على خلفية الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت، وخلف خسائر بشرية ومادية هائلة.

وقال الوزير، في تصريح للصحفيين فور خروجه من السراي الحكومي: "نعم استقالت الحكومة"، مضيفا أن دياب "سيعلن الأمر بعد قليل"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وشدد على أن "الاستقالة ليست تهرباً من المسؤولية".

وعقدت الحكومة جلسة برئاسة حسان دياب، بحضور 18 وزيراً، وغياب الوزراء المستقيلين، حيث جرت إحالة ملف تفجير مرفأ بيروت، إلى المجلس العدلي.

وفي السياق، أعلنت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر، خلال جلسة مجلس الوزراء استقالتها.