وزير الرياضة: عرض منتجات أندية الفتاة والمرأة بمراكز الشباب

قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إقامة أماكن ثابتة لعرض منتجات أندية الفتاة والمرأة، كونها أندية منتجة بمختلف مراكز الشباب، وذلك خلال لقائه بمنسقي أندية الفتاة والمرأة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالمبادرات المقدمة والأفكار الخاصة بالمنسقين، التي تعمل على تطوير منتخبات وأنشطة وفعاليات أندية الفتاة والمرأة بمراكز الشباب، التي تعد بمثابة إحياء للحرف التراثية والمشغولات اليدوية والتطريز والجلود والمأكولات والخياطة وأشغال يدوية أشاد بها الجميع، للاعتماد على النفس، وتعلم مهارات لتعود بالنفع على الأسرة وتعد أحد مصادر التسويق والإعتماد على النفس.

ووجه الدكتور أشرف صبحي، بتخصيص دورات للشمول المالي وتدريب أندية الفتاة والمرأة، على التسويق الإلكتروني ودراسة كل المشروعات المقدمة، وتخصيص أماكن ثابتة لعرض منتجات هذه الأندية، مؤكدا على تحديد ملتقى واحتفالية سنوية لعرض منتجات الأندية.

واستعرضت منسقات أندية الفتاة والمرأة عبر الفيديو كونفرانس، المشاريع التي تنفذها الأندية، البالغ عددها 342 نادي فتاة ومرأة بمختلف مراكز الشباب بمحافظات الجمهورية.

ووجه منسقو أندية الفتاة الشكر لوزير الشباب والرياضة، لدعمه المستمر لهذه الأندية، وعبرت منسقة أندية الفتاة والمرأة بشمال سيناء، عن خالص شكرها للوزير، لدعمه الدائم وإحداثه طفرة ونقلة نوعية في تلك الأندية.