مصريون بأوروبا: الدولة سهلت لنا التسجيل والتصويت في انتخابات الشيوخ

انطلقت عملية التصويت لليوم الثاني في انتخابات مجلس الشيوخ، للمصريين في الخارج، والمقرر إجراؤها في الخارج يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس الحالي، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، على أن تكون مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، آخر المناطق الانتخابية، وفقا لفروق التوقيت العالمية.

وقال الدكتور عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، إنّه عرض فيلما تسجيليا وتوعويا بطريقة التسجيل والتصويت للمصريين بالخارج بانتخابات مجلس الشيوخ من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، على الموقع الإلكتروني للاتحاد من أجل مساعدة أبناء الجالية المصرية في إيطاليا.

وأضاف إسكندر، في اتصال هاتفي لـ"الوطن"، أنّ الخطوة التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارتي الهجرة والخارجية، بتصويت المصريين في الخارج عن طريق البريد السريع، رائعة للغاية، إضافة إلى أنّ التصويت عبر مكاتب البريد الحكومية يعبر عن مدى دقة التنسيق.

وتابع: "الانتخاب عن طريق مظروف بريدي يؤكد مدى شفافية وسرية عملية التصويت"، مشيرا إلى أنّ التواصل مستمر مع أبناء الجالية المصرية أعضاء النقابات المهنية في إيطاليا وجميع المواطنين من حاملي الجنسية المصرية ولديهم الحق في التصويت.

واختتم إسكندر حديثه لـ"الوطن": "نمتلك قاعدة بيانات هائلة للمصريين المقيمين في إيطاليا، وتواصلنا معهم هاتفيا لحثهم على التصويت والرد على استفساراتهم، وقبل التصويت نتابع هاتفيا مع المسجلين حتى نتأكد من صحة إجراءات التصويت والمساعدة في جميع الخطوات وضمان سلامتها دون التدخل في عملية التصويت أو الاختيار، حيث وجدنا اهتماما بالغا بالمشاركة في الانتخابات من قبل أبناء الجالية المصرية في إيطاليا".

فيما قال خالد شقير، رئيس جمعية مصر فرنسا 2000، إن التصويت عن بعد من خلال طريق البريد يعد فكرة رائعة، نظرا لأنه وفر الكثير من الجهد والوقت، حيث إن المدن في فرنسا متباعدة عن باريس مثل ليون وموناكو.

وأضاف شقير في اتصال هاتفي لـ"الوطن": "البريد السريع سمح لأبناء الجالية المصرية في فرنسا التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ وسيتيح الفرصة لتصويت الجاليات المصرية في الخارج في الاستحقاقات الدستورية القادمة".

وتابع: "من الواجب الإشادة بجهود وزارتي الهجرة والخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات والسفارة المصرية في باريس والقنصلية في جنوب فرنسا، لتسهيل عملية التصويت على المواطنين المصريين المقيمين في فرنسا، إضافة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يؤكد دوما أن الدولة المصرية ومؤسساتها تفكر وتخطط من أجل الجاليات المصرية في الخارج".

واختتم شقير حديثه لـ"الوطن": "أقترح أن تساعد الجمعيات الأهلية ويكون لها دور في التصويت بالبريد في الاستحقاقات القادمة، من خلال التوعية والرد على الاستفسارات ولا يقتصر هذا الدور على وزارتي الهجرة والخارجية بل من المفترض أن تساعد هذه الجمعيات مؤسسات الدولة في الأحداث الكبيرة ومنها انتخابات مجلس الشيوخ".

من جانيه أوضح يوسف عبدالقادر، مترجم مصري مقيم ببلجيكا، أن التصويت عبر البريد السريع، سهّل كثيرا على المصريين فى الخارج، ما جعل هناك تفاعلاً بين أبناء الجاليات المصرية في الخارج، لا سيما البعيدون عن أماكن التصويت، وبهذا لم يضطروا للسفر، من أجل المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ.

وأضاف عبدالقادر في اتصال بتطبيق "زووم" لـ"الوطن": "نشكر وزارة الهجرة ووزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات، لتواصلها مع المصريين في الخارج وتعريفهم بحقوقهم سواء عبر التوعية من خلال الفيديوهات حول كيفية التسجيل والتصويت بانتخابات مجلس الشيوخ".

ونص القرار رقم 49 لسنة 2020، للهيئة الوطنية للانتخابات، على تحديد عدد لجان الانتخاب بالخارج، ومقارها بسفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية، بالدول المختلفة، والبالغ عددها 141 لجنة في 124 دولة.