محافظ القليوبية يتفقد مقار لجان انتخابات مجلس الشيوخ 

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم، جولة تفقدية شملت مقر اللجنة العليا للانتخابات باستاد بنها الرياضي، للتأكد من جاهزيته لاستقبال المستشارين القائمين على تنظيم العملية الانتخابية، حيث جرت مراجعة تجهيز الاستاد إداريا، وتجهيز بوابات للتعقيم على البوابة الرئيسية والبوابات الفرعية، وعمل الاستعدادات اللازمة لتوفير مصدر كهرباء بديل في حالة انقطاع التيار والتأكد من عمل صيانة لجميع لمبات الكهرباء وأجهزة التكييف وتجهيز دورات المياه، والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية الدائمة بالمحافظة لتذليل أي عقبات.

وتفقد المحافظ عددا من مقار لجان الانتخابات، شملت الجولة المرور على مدرسة محمود العزاري بقريه دملو، ومدرسة وروره الابتدائية ومدرسة الشموت الثانوية المشتركة ومدرسة ميت عاصم الابتدائية بمركز ومدينة بنها.

وخلال الجولة تفقد الهجان كورنيش كفر الجزار بمدينة بنها ووجه رئيس مجلس المدينة بسرعة الانتهاء من تطوير وتجميل الكورنيش بالأشجار والبلدورات للظهور بالمظهر الحضاري باعتباره متنفسا للمواطنين.

وتفقد المحافظ، الوحدة المحلية بمشتهر والمعهد الديني بمشتهر بمدينة طوخ ومدرسة قها الثانوية ومدرسة الشهيد هشام إبراهيم بيومي الإعدادية بمدينة قها، ومدرسة الشهيد مصطفي لطفي المنفلوطي للبنات ومدرسة شبرا للتعليم الأساسي بنات ومدرسة شبرا للتعليم الأساسي بنين ومدرسة دمنهور شبرا بحي غرب شبرا الخيمة، ومدرسة بهتيم الثانوية بنات والمركز الطبي بمسطرد بحي شرق شبرا الخيمة.

ووجه المحافظ بضرورة الاستعداد التام وتجهيز المدارس لتكون على مستوى عال من النظافة لاستقبال أعضاء اللجان الانتخابية، حيث تأكد من مدى جاهزية المقرات الإنتخابية من الناحية الأمنية، وكذلك توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية.

وأكد العمل على تهيئة اللجان لاستقبال الناخبين من حيث توفير أماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضا السيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، مع الاستمرار في تطهير وتعقيم ورش المقرات بصفة مستمرة والالتزام بالمسافات البينية للحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين أثناء المشاركة في الإنتخابات.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التواجد الميداني بصفة مستمرة لمتابعة الأوضاع العامة للجان وتذليل كافة العقبات، مؤكدا توافر كافة سبل الراحة لأفراد القوات بما يضمن انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظة وظهور القليوبية بالشكل الحضاري.

وأشار إلى أنه سيجري متابعة سير العملية الإنتخابية على مدار الساعة من خلال ربط غرف العمليات الفرعية بكافة مراكز المدن ومديريات الخدمات بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة وبالتنسيق مع رجال القوات المسلحة والشرطة للوقوف على الحالة العامة للجان والتعامل الفورى في حالات الطوارئ والأزمات بالتنسيق مع الجهات الأمنية وكذا استقبال شكاوى المواطنين وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الإنتخابية.

وناشد المحافظ المواطنين النزول والمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على صدارة المحافظة للمشهد الانتخابي وتحقيق أعلى نسبة مشاركة على مستوى الجمهورية كونها من المحافظات الرائدة والسباقة في الوعي السياسي والمشاركة الانتخابية.