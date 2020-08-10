"الصحة": نناشد الناخبين الالتزام بالإجراءات الوقائية عند التصويت

كشف خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن استعداد الوزارة لانتخابات مجلس الشيوخ، قائلًا إن أهم محور من محاور خطة التأمين الطبي في الانتخابات هو محور سيارات الإسعاف، حيث سيتم نشر 2858 سيارة إسعاف مجهزة أمام مقار اللجان على مستوى الجمهورية.

وأضاف "مجاهد" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن هناك سيارات للتدخل السريع ستجوب محيط مقار اللجان، للمساعدة في أي طارئ، كما يوجد 7 آلاف من الفرق الطبية، داخل المقار الانتخابية لتقديم الخدمات الطبية للناخبين.

وأشار إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد في المستشفيات القريبة من مقار اللجان، لافتًا إلى أن وزيرة الصحة راجعت توافر أكياس الدم، حيث يوجد 15 ألف كيس من مختلف الفصائل، وأكثر من 60 ألف للبلازما بالمحافظات، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء العملية الانتخابية، وكذلك ارتداء الكمامات عند التصويت وعدم التزاحم.