استمرار حبس المتهمين بالتنقيب عن آثار أسفل قصر أندراوس باشا بالأقصر

قضت نيابة الأقصر الجزئية، باستمرار حبس خمسة أشخاص من بينهم سيدة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بالتنقيب عن الآثار أسفل قصر أندراوس باشا الملاصق لمعبد الأقصر.

وتمكنت شرطة السياحة والآثار بمحافظة الأقصر، أول أمس السبت، من ضبط بعض الأشخاص أثناء محاولتهم التنقيب عن الآثار بقصر أندراوس باشا الكائن بجوار معبد الأقصر.

بدأت الواقعة بملاحظة مفتشي معبد الأقصر، وجود ناتج أعمال حفر جديد خلف القصر من ناحية المعبد، وهو الأمر الذى أثار الشك في وجود عملية حفر أسفل القصر، وعلى الفور جرى عمل مذكرة وإبلاغ شرطة السياحة، والتي انتقلت للمعاينة والتأكد من البلاغ، وبالمعاينة تبين وجود حفرة 6 أمتار أسفل القصر من ناحية المعبد.

وألقت القوات القبض على 4 متهمين بينهم سيدة من الورثة ونجلها وأحد العمال وحارس، فيما يجري عرض المتهمين حاليًا على النيابة العامة للتحقيق.

وظل قصر أندراوس مغلقًا نحو 7 سنوات، وافتتحت أسرة توفيق باشا أندراوس قصر الأسرة بالأقصر فى يونيو الماضي، وهو القصر الذي شهد جريمة بشعة عام 2013 بمقتل ابنتي توفيق باشا.