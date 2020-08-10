"الوطنية للانتخابات": طرح التصويت عبر البريد جاء نتيجة عمل جاد وشاق

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة قد نسقت مع وزارة الخارجية من أجل إجراء الانتخابات مجلس الشيوخ في الخارج، ومساعدة والتسهيل على المصريين بالخارج في الإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق المهم والضروري.

وأضاف "إبراهيم"، خلال تصريحات خاصة لشاشة "extra news"، أن التنسيق بين الهيئة الوطنية للانتخابات وبين وزارة الخارجية يرجع إلى انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد في كافة دول العالم، وكان على الهيئة أن تُجرى نظامًا جديدًا، هذا النظام تمثل أن تكون الانتخابات عبر البريد السريع.

وتابع: "الهيئة وضعت ضوابط لكي يتم الإدلاء بالصوت بالبريد وهذه الضوابط كانت نتيجة عمل وجهد شاق من الجهاز التنفيذي داخل الهيئة حتى لا يتم التلاعب في التصويت بالبريد".