رئيس التحرير

محمود مسلم

"الوطنية للانتخابات": طرح التصويت عبر البريد جاء نتيجة عمل جاد وشاق

كتب:

محمود البدوي
07:12 م | الإثنين 10 أغسطس 2020
المستشار لاشين إبراهيم .. رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

المستشار لاشين إبراهيم .. رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة قد نسقت مع وزارة الخارجية من أجل إجراء الانتخابات مجلس الشيوخ في الخارج، ومساعدة والتسهيل على المصريين بالخارج في الإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق المهم والضروري.

وأضاف "إبراهيم"، خلال تصريحات خاصة لشاشة "extra news"، أن التنسيق بين الهيئة الوطنية للانتخابات وبين وزارة الخارجية يرجع إلى انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد في كافة دول العالم، وكان على الهيئة أن تُجرى نظامًا جديدًا، هذا النظام تمثل أن تكون الانتخابات عبر البريد السريع.

وتابع: "الهيئة وضعت ضوابط لكي يتم الإدلاء بالصوت بالبريد وهذه الضوابط كانت نتيجة عمل وجهد شاق من الجهاز التنفيذي داخل الهيئة حتى لا يتم التلاعب في التصويت بالبريد".

اقرأ المزيد:

لاشين إبراهيم لـ"الوطن": انتخابات مجلس الشيوخ "نظيفة"

لاشين إبراهيم: موظف للتأكد من الناخبين حال الشك فيهم بسبب الكمامات

لاشين إبراهيم يوجه الناخبين بالمشاركة في "الشيوخ": انتصروا للديمقراطية

لاشين إبراهيم: فرز أصوات الشيوخ في اللجان الفرعية بعد انتهاء التصويت

لاشين إبراهيم: أصدرنا ضوابط للدعاية الانتخابية تضمن التباعد الاجتماعي