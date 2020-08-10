رئيس التحرير

محمود مسلم

التعليم العالي: تحريك مصروفات أي جامعة خاصة مشروط بموافقة الوزارة

كتب:

محمد عزالدين
09:11 م | الإثنين 10 أغسطس 2020
وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن وزير التعليم العالي، طرح خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، موضوع المصروفات، ووجه بضرورة مراعاة الظروف والآليات والوضع الاقتصادي، الذي مر به كثير من المواطنين.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على شاشة قناة "الحياة"، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن تحريك أي أسعار، يتم وفق تنسيق كامل مع الوزارة والوزير شخصيًا، لافتا إلى أن حصول الجامعة على الموافقة النهائية بالنسبة للمصروفات، لابد أولا من اعتمادها من الوزارة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن مصروفات الجامعات الخاصة تختلف عن المدارس الخاصة من حيث نسب الزيادة السنوية من عدمها، إذ أن الشكل الإداري يختلف، موضحا أن ليس كل الجامعات أعلنت بشكل واضح عن مصروفاتها للعام الدراسي الجديد.

اقرأ المزيد:

4.8 مليار لتطوير الجامعات.. أبرز تصريحات وزير التعليم العالي اليوم

التعليم العالي: 80 ألف طالب سجلوا لاختبارات القدرات إلكترونيا

التعليم العالي: زيادة أعداد كليات الطب ونسعى لتقليل عدد طلاب الصيدلة

وزير التعليم العالي: 30% من طلاب علمي علوم حصلوا على أكثر من 95%

وزير التعليم العالي: 66 ألف طالب حصلوا على 95% بقسم "علمي علوم"

تعرف على خطة التعليم العالي للعام الدراسى الجديد

النواب يوافق على منح وزير التعليم العالي حق تعديل نظام الدراسة للضرورة