التعليم العالي: تحريك مصروفات أي جامعة خاصة مشروط بموافقة الوزارة

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن وزير التعليم العالي، طرح خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، موضوع المصروفات، ووجه بضرورة مراعاة الظروف والآليات والوضع الاقتصادي، الذي مر به كثير من المواطنين.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على شاشة قناة "الحياة"، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن تحريك أي أسعار، يتم وفق تنسيق كامل مع الوزارة والوزير شخصيًا، لافتا إلى أن حصول الجامعة على الموافقة النهائية بالنسبة للمصروفات، لابد أولا من اعتمادها من الوزارة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن مصروفات الجامعات الخاصة تختلف عن المدارس الخاصة من حيث نسب الزيادة السنوية من عدمها، إذ أن الشكل الإداري يختلف، موضحا أن ليس كل الجامعات أعلنت بشكل واضح عن مصروفاتها للعام الدراسي الجديد.