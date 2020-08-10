تطهير لجان انتخابات الشيوخ بمطروح استعدادا لاستقبال الناخبين

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الانتهاء من تجهيز وتعقيم لجان الانتخابات لمجلس الشيوخ 2020، وتوفير سبل الراحة للناخبين خلال أيام الانتخابات والتي تجرى خلال يومي الثلاثاء والأربعاء بنطاق المحافظة.

وقال وجيه عبد الرازق رئيس مدينة مطروح، إن لجان انتخابات الشيوخ جاهزة لاستقبال الناخبين، بانتهاء التجهيزات النهائية وتطهير وتعقيم اللجان الانتخابية بإنارة مقرات اللجان بنطاق مدينة مطروح والقري التابعة لها وهي "سملا وعلوش والجراولة وأطنوح وأبو مرقيق والزيات وسيدي حنيش ومدرسة وادي الرمل والنصر وأولاد مرعي وأبو لهو قبلي وبحري وحلازين والسوينات وأم الرخم والقصر".

وشدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على توافر مستلزمات العملية الانتخابية والوقوف على أي ملاحظات أو احتياجات مطلوبة والعمل على توفيرها بشكل فوري.

وكلف محافظ مطروح رؤساء القرى بالمتابعة الميدانية بالمرور على المقرات الانتخابية لمجلس الشيوخ والمحدد لإجرائها يومي 11 و 12 أغسطس الجاري.

وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح، أنه جرى التنسيق مع جميع الجهات المعنية بالمدينة من كهرباء ومياه ونظافة وتعقيم، كما جرى تجهيز أماكن ومظلات للانتظار، وتوفير سبل الراحة للمواطنين، وخاصة كبار السن والعمل على تيسير وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالانتخابات، وتيسير عملية الاقتراع على الناخبين، ويبلغ عدد لجان الانتخابات بمدينة مطروح 58 لجنة.