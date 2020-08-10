وزيرة الصحة: تقديم الخدمة الطبية بالمجان لـ 3 ملايين مواطن بمبادرة رئيس الجمهورية

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تقديم الخدمة الطبية لـ 3 ملايين مواطن من أصحاب الأمراض المزمنة بالمجان، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة تحت شعار"100 مليون صحة"، وذلك منذ انطلاقها في 20 يونيو الماضي وحتى اليوم الإثنين.

جاء ذلك اجتماع عقدته وزيرة الصحة والسكان، اليوم، بحضور الدكتور الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة ورئيس هيئة الرعاية الصحية للتأمين الصحي الشامل، والدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة هناء سرور، رئيس قطاع الرعاية الأساسية، والدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي، وذلك لمتابعة سير العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لـ 3 ملايين مواطن، وتم صرف العلاج لـ مليون و 800 ألف من أصحاب الأمراض المزمنة من ضمن العدد الذي تم توقيع الكشف الطبي عليه، لمدة تكفي 3 أشهر قادمة، بتكلفة شهرية تبلغ حوالي 360 مليون جنيه، من بينهم 260 ألف قرار نفقة الدولة، و مليون و ٥٤٠ ألف قرار تأمين صحي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الحملة توفر 108 أصناف من الأدوية المختلفة ما بين أدوية (ضغط، سكر، وسيولة، مخفضات دهون، موسعات شرايين تاجية، أدوية منظمة لضربات القلب)، وذلك من خلال 228 عيادة خارجية بالمستشفيات، و 321 وحدة صحية ومركز طبي، و 89 سيارة قوافل طبية متنقلة، بجميع محافظات الجمهورية.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة وجهت بإدراج جميع المواطنين المستفيدين من المبادرات الصحية المختلفة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، وإجراء الفحوصات اللازمة لهم وصرف العلاج لهم من خلال قاعدة بيانات "١٠٠ مليون صحة"، بالإضافة إلى تقديم التوعية اللازمة لهم بضرورة حث أسرهم على الكشف عن الأمراض المزمنة.

وتابع "مجاهد" أن الوزيرة وجهت أيضًا بإرسال رسائل على الهواتف المحمولة للمواطنين خاصة الأكثر من 40 عامًا، لحثهم على أهمية التوجه فورًا لأقرب مستشفى أو وحدة صحية أو عيادة متنقلة لتوقيع الكشف عليهم ومتابعة حالتهم الصحية، والاطمئنان عليهم، كما يمكنهم معرفة مواعيد عمل الحملة وأقرب مكان لهم عن طريق تطبيق "صحة مصر"، مناشدة المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة بضرورة متابعة أمراض (القلب، الضغط، السكري)، بالإضافة إلى الكشف عن أمراض "الكلى".

وكشف "مجاهد" أن المحافظات التي شهدت أعلى نسب في التردد على المبادرة هي (أسيوط، الجيزة، الشرقية، البحيرة، قنا، المنوفية، الدقهلية)، مضيفًا أن الفئة العمرية الأكثر ترددًا على المبادرة من 40 إلى ٦٠ عامًا.

ولفت إلى أنه تم تخصيص ممرات آمنة لدخول وخروج المرضى بالمستشفيات لدعم وتشجيع المرضى أصحاب الأمراض المزمنة على مواصلة استكمال علاجهم ومتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة، ومنع الاختلاط بين المرضى المصابين بفيروس كورونا والمرضى غير المصابين بالفيروس، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، ومراعاة التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى إلزام المترددين على الحملة بارتداء الكمامة، وغسل الأيدي قبل وبعد توقيع الكشف عليهم بمطهر الكحول.

ووجه "مجاهد" عددًا من النصائح للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة، للحفاظ على صحتهم، منها الحفاظ على أخذ الأدوية في المواعيد المحددة، والابتعاد عن اللحوم المصنعة، وكذلك الأغذية التي تحتوي على نسبة عالية من الأملاح مثل المخللات والأسماك المملحة، بالإضافة إلى الحرص على تناول الخضروات والفواكه الطازجة، والابتعاد عن الأغذية التي تحتوي على نسب عالية من الدهون النباتية، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على ممارسة الرياضة باستمرار.