مقتل وإصابة العشرات من مليشيا الحوثي في معارك عنيفة مع الجيش الوطني اليمني

أفادت وكالة الأنباء اليمنية، اليوم، بمقتل وإصابة العشرات من مسلحي مليشيا الحوثي الانقلابية، في معارك عنيفة مع الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، وبإسناد طيران التحالف العربي في منطقة قيفة مديرية القريشية بمحافظة البيضاء.

وأضافت وكالة الأنباء اليمنية، أن الجيش الوطني والمقاومة شنوا معارك عنيفة في مناطق بلاد آل الجوف، أسفرت عن مقتل قيادات من المليشيا، وتحرير جبل صفوان، وأسر 7 من المليشيا بينهم مشرف يدعى أبوثائر العوسجي، وإحراق طقمين في منطقة جوف النقباء.

وتابعت: أن مقاتلات التحالف العربي شنت خمس غارات جوية على مواقع المليشيات الحوثية، وأسفرت عن تدمير دبابة وطقم وآليات وأسلحة وعتاد للمليشيات في منطقة السخار بالمديرية.