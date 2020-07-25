الجيش الوطني اليمني يحرر مواقع في جبهة قانية بمحافظة البيضاء

تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني، من تحرير مواقع في جبهة قانية بمحافظة البيضاء بعد هجمات شنتها خلال الأيام الماضية، على مواقع الحوثيين التي تكبدت عشرات القتلى والجرحى في صفوفها، فيما ساندت مقاتلات تحالف دعم الشرعية "التحالف العربي"، قوات الجيش في المواجهات، واستهدفت تجمعات الحوثيين وتعزيزاتهم.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن قائد اللواء 117 مشاة بالجيش الوطني اليمني، العميد أحمد النقح، قوله إن قوات الجيش مسنودة برجال القبائل تخوض مواجهات مستمرة، وسط انهيارات كبيرة في صفوف الحوثيين.

وأكد "النقح"، أن الحوثيين تكبّدوا خلال الأيام الماضية خسائر بشرية ومادية كبيرة بنيران الجيش اليمني، وغارات دقيقة لطيران تحالف دعم الشرعية التي استهدفت مواقع وتعزيزات الحوثيين في جبال اليسبل ومسعودة الاستراتيجية.

وأشار، إلى المعنويات العالية التي يتمتّع بها الجيش وعزمهم الكبير، يجعلهم ماضون نحو تحرير محافظة البيضاء وكل تراب اليمن من مليشيا الحوثي المتمردة.

الحكومة اليمنية تطالب بضغط دولي على الحوثيين للإفصاح عن إصابات كورونا

من جانبها، وعلى صعيد آخر، دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي للضغط على الحوثيين، المدعومة من إيران، إلى التعامل بمسؤولية والإفصاح عن عدد حالات الإصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19" في مناطق سيطرتها لما فيه مصلحة جميع اليمنيين.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن وزير الصحة العامة والسكان بالحكومة اليمنية، ناصر باعوم، قوله إن حكومة اليمن تعاملت بوضوح وشفافية في الإعلان عن حالات الإصابة والوفيات بوباء كورونا، فيما يستمر الحوثيين بالتعنت وإخفاء عدد الإصابات بالفيروس في مناطق سيطرتها.

وشدد "باعوم"، لدى لقائه نائب السفير البريطاني في اليمن سيمون سمارت، أمس الأول الخميس، على تقديم مزيدا من الدعم للقطاع الصحي في اليمن حتى يتسنى له تقديم الخدمات الصحية للمرضى في مختلف المحافظات.

واستعرض الوزير اليمني، الإجراءات والجهود التي بذلتها الحكومة في مواجهة انتشار كورونا المستجد، موضحا أن الحكومة سخرت كافة الإمكانيات المتاحة لمجابهة هذا الوباء، وقامت بالتنسيق مع المانحين لتقديم الدعم والمساعدات والمستلزمات للقطاع الصحي.

من جانبه، عبر نائب سفير البريطاني عن تقديره للجهود التي تقوم بها الحكومة اليمنية في مجابهة كورونا المستجد، وأكد استمرار دعم بلاده لها وللشعب اليمني في المجالات كافة.