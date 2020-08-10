24 حزبا يشاركون في انتخابات "الشيوخ" بـ226 مرشحا

يشارك 24 حزب سياسي في انتخابات مجلس الشيوخ، المقرر إجراؤها داخل البلاد، على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، من إجمالي 104 حزب، بنسبة مشاركة 23.1%، فيما يبلغ عدد مرشحي الأحزاب 226 مرشحا، بنسبة 34.9% من إجمالي عدد المرشحين.

ويبلغ عدد مرشحي حزب مستقبل وطن 95 مرشحا، في 26 محافظة، فيما يخوض حزب حماة الوطن بـ51 مرشح، في 17 محافظة، والوفد بـ23 مرشح في 13 محافظة، والمؤتمر بـ17 مرشح في 12 محافظة، ويخوض حزب النور بـ14 مرشح في 9 محافظات، والحركة الوطنية المصرية بـ13 مرشح في 9 محافظات، وأبناء مصر بـ6 مرشحين في 4 محافظات، والتحرير المصري بـ6 مرشحين في 3 محافظات، والشعب الجمهوري بـ5 مرشحين في 5 محافظات، والغد بـ5 مرشحين في 5 محافظات، والجيل بـ5 مرشحين، في 4 محافظات، ومصر القومي بـ4 مرشحين في 3 محافظات.

ويخوض حزب مصر بلدي، وفق الورقة البحثية التي أعدها ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، الانتخابات بـ3 مرشحين في 3 محافظات، والمصري الديمقراطي الاجتماعي بـ3 مرشحين في 3 محافظات، والإصلاح والنهضة بـ3 مرشحين في محافظتين، ومصر المستقبل بمرشحين في محافظتين، والعربي للعدل والمساواة بمرشحين في محافظتين، ومرشحين لحزب المصريين في محافظتين، ومرشحين لحزب صوت الشعب في محافظة واحدة، ومرشح لحزب التجمع، ومثله للريادة، ومرشح لحزب الاتحاد، ومرشح لحزب حقوق الإنسان والمواطنة، ومرشح آخر لحزب الأحرار الدستوريين.

فيما تأتي محافظة القاهرة، في أعلى نسبة من حيث عدد المرشحين الحزبيين، بـ33 مرشح، والاسكندرية بـ22 مرشح، والجيزة بـ21 مرشح، والشرقية بـ20 مرشح، والقليوبية بـ18 مرشح، وتأتي محافظة الوادي الجديد في أقل المحافظات من حيث عدد المرشحين بمرشح واحد، تليها محافظتي مرسى مطروح وجنوب سيناء، بمرشحين لكل واحدة منهما، ومحافظة شمال سيناء بـ3 مرشحين، والإسماعيلية بـ3 مرشحين.