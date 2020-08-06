قبل بدء الصمت الانتخابي.. مرشحو الشيوخ يكثفون الدعاية الانتخابية بالمنوفية

كثف مرشحو مجلس الشيوخ في محافظة المنوفية من الدعاية الانتخابية مع اقتراب فترة الصمت الانتخابي حيث شملت الساعات الأخيرة جولات مكثفة للمرشحين، واستقبال وفود من القرى، بالإضافة إلى تكثيف الدعاية الانتخابية على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام كثير من المرشحين الدعاية الممولة على فيس بوك.

ونظم حزب مستقبل وطن بالمنوفية، مؤتمرات وجولات للمرشح محمود فريد شرارة المرشح المستقل عن حزب مستقبل وطن عن النظام الفردي شملت جولات مكثفة في قري صناديد والسكرية وبتبس ومدينة تلا وعدد من الأخرى لتعريف الناخبين به وحثهم على المشاركة في الانتخابات المقبلة.

وأقام المرشح الدكتور جمال عبده المرشح عن حزب حماة وطن، لقاءات من المواطنين في قري أبشيش وميت سراج ومدينة شبين الكوم، وأكد "عبده" خلال اللقاءات أهمية مشاركة المواطنين في العملية السياسية والتصويت، مشددا على أنه سيظل خادما لهم وسيكون عند حسن ظنهم.

وعقدت الحملة الانتخابية لمحمود منصور الأمين المساعد للعلاقات الحكومية بحزب مستقبل وطن والمرشح على القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ اجتماعا موسعا ضم شباب الحملة وقيادات حزب مستقبل وطن بمركز الباجور لتحضير للمؤتمر الجماهيري الحاشد يوم الجمعة المقبل بقرية سبك الضحاك.

وأكد "منصور"، ضرورة نشر الوعى بين الناخبين وشرح طريقة الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ وتعريفهم بنظام القوائم والفردى وحثهم على المشاركة في المرحلة الأولى من الانتخابات.