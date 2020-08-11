طريقة سداد ثمن وحدات الإسكان الجديدة في 4 محافظات: على 12 قسطا

أعلنت وزارة الإسكان، متمثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي، عن طرح جديد لوحدات بنظام التمويل العقاري فى 4 محافظات، هي دمياط والقاهرة وبورسعيد والبحر الأحمر، تعرف على طريقة السداد.

- يتم سداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية ومصروفات التسجيل، وتسجل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط، على الموقع الإلكتروني للصندوق (www.shmff.gov.eg)، خلال الفترة من 23 أغسطس حتى 22 سبتمبر.

- مساحات الوحدات المطروحة تتراوح بين 103 و120 مترا مربعا (3 غرف وصالة – كاملة التشطيب)، وبأسعار تبدأ من 480 ألف جنيه، ويتم تسليمها خلال 36 شهراً، ويبلغ مقدم جدية الحجز 50 ألف جنيه، بخلاف مبلغ 200 جنيه مصروفات تسجيل (لاتُرد ولا تُسترد).

- ويتم سداد 12 دفعة ربع سنوية بواقع نسبة 2.5% من ثمن الوحدة السكنية لكل دفعة، والتى تبدأ بعد 3 أشهر من غلق الإعلان، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة بنظام التمويل العقاري، لمدة تصل إلى 20 عاماً بسعر عائد 8% سنوياً متناقصة، وفقاً لمبادرة البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل.

- يتم سداد مبلغ مقدم جدية حجز وقدره 50 ألف جنيه مصري (وهو مبلغ يرد في حالة عدم التخصيص) مع سداد مصروفات التسجيل التي تبلغ 200 جنيه (لا ثرد ولا تسترد) - دفعة واحدة وغير مجزأة - قبل الحجز على البوابة الإلكترونية للصندوق وذلك من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى الجمهورية،

- يتم سداد باقي إجمالي ثمن الوحدة كما يلي: عدد ( 12) دفعة ربع سنوية بواقع نسبة 2.5 % من ثمن الوحدة لكل دفعة بإجمالي نسبة 30 % من ثمن بيع الوحدة السكنية وذلك من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، بحيث تستحق الدفعة الأولى بعد 3 أشهر من تاريخ غلق الإعلان، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة بحد أقصى 65 % من ثمن بيعها بنظام التمويل العقاري المدعم وفقا لشروط مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر 2019 وتعديلاتها.

يتم سداد باقي إجمالي ثمن الوحدة على أقساط شهرية بحد أقصى 20 عاما (تُحدد طبقا للدخل والسن) بنظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة 8 % سنوياً (متناقصة) ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل، ويتم سداد نسبة 5 % من سعر الوحدة كمبلغ صيانة للمشروع (لا ترد ولا تسترد)، بحيث يتم سدادها نقدا عند التعاقد أو تقسيطها ضمن التمويل العقاري الممنوح للعميل (وفقا لما تُحدده جهة التمويل)، ولا يتجاوز الحد الأقصى لقسط التمويل ومبلغ الصيانة للوحدة السكنية (في حالة تقسيطها ضمن التمويل العقاري الممنوح) 40 % من صافي الدخل الشهري، حيث يتم حسابه طبقا لثمن بيع الوحدة والدخل والسن لصاحب الطلب.