وزير التعليم العالي: انتهاء الثلاث مراحل للتنسيق 15 سبتمبر المقبل

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 22 أغسطس الجارى، بعد الانتهاء من اختبارات القدرات للكليات التى يُشترط الالتحاق بها اجتياز اختبارات قدرات.

وأوضح عبدالغفار، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، خلال جولته التفقدية، أمس، بمقر مكتب التنسيق الرئيسى الجديد بجامعة عين شمس، بحضور الدكتور محمود المتينى، رئيس الجامعة، والسيد عطا، المشرف على التنسيق، رئيس قطاع التعليم، انتهاء اختبارات القدرات 20 أغسطس الحالي، مضيفاً أن المرحلة الأولى للتنسيق ستبدأ 22 أغسطس ولمدة 5 أيام تباعاً لكل مرحلة، حتى الانتهاء من الثلاث مراحل، مشيراً إلى ان 15 سبتمبر المقبل انتهاء تنسيق الثلاث مراحل للتنسيق الجامعات.

وشدد "عبدالغفار"، على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الطلاب وأسرهم، مشدداً على اتباع العاملين بمكتب التنسيق لتعليمات التباعد الاجتماعى والتطهير وتنفيذ الإجراءات الوقائية اللازمة خلال عملية تسلُّم الأوراق والطلبات والتعامل المباشر مع الطلاب وغيرهم.