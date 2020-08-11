استنفار أمني بالشرقية تزامنا مع بدء ماراثون انتخابات "الشيوخ"

شهدت محافظة الشرقية، اليوم، حالة من الاستنفار الأمني، لتأمين عملية انتخابات الشيوخ.

وأعلنت مديرية أمن الشرقية، وضع خطة محكمة لتأمين العملية الانتخابية، وضمان عدم وقوع أي شيء يعكر صفوها، وكثفت التواجد الأمني بالشوارع والأكمنة الثابتة والمتحركة خاصة بالطرق الرئيسية التي تربط المحافظة بالمحافظات الأخرى، وتسيير دوريات في الشوارع طوال أيام الانتخابات.

يشار إلى أن عدد الناخبين في الشرقية 4 ملايين و407 آلاف و747 ناخبا وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ للإدلاء بأصواتهم أمام 996 مركزا انتخابيا يتسع لـ 1163 لجنة فرعية.