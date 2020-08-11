انطلاق ماراثون انتخابات الشيوخ في التاسعة صباحا

تفتح اللجان الانتخابية مقراتها في التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان". ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء اليوم وغدا.

ينتخب مجلس الشيوخ بواقع (100) مقعد بالنظام الفردي، و(100) مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ هناك (27) دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و(4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما (15) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخرتين (35) مقعداً لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.

ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

من جانبه، أكد النائب إيهاب الطماوى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ل "الوطن"،أن الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت على توضيح كافة الإجراءات الخاصة بعملية تصويت المصرين في الداخل والخارج عبر موقعها الإلكتروني.

وأشار إلى أنه وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن هناك 63 مليون ناخب مصري مقيد في قاعدة البيانات للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.