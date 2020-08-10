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تنسيقية شباب الأحزاب: التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطني

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محمد عزالدين
07:22 م | الإثنين 10 أغسطس 2020
إيمان طلعت

إيمان طلعت

قالت إيمان طلعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن المرأة رقم مهم في الحياة السياسية في مصر ودائما ما تشارك في الاستحقاقات الديمقراطية.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن التنسيقية عملت خلال الفترة الماضية على توضيح أهمية مجلس الشيوخ كغرفة تشريعية ثانية.

وأضافت أن مجلس الشيوخ يطرح دائما مقترحات قوانين مهمة لمجلس النواب مطالبة الشباب المصري بالمشاركة في الانتخابات وتجاهل الدعوات المشبوهة، على أن نختار الأفضل لمصر فالتصويت واجب وطني على كل مصري ومصرية.

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