تنسيقية شباب الأحزاب: التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطني

قالت إيمان طلعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن المرأة رقم مهم في الحياة السياسية في مصر ودائما ما تشارك في الاستحقاقات الديمقراطية.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن التنسيقية عملت خلال الفترة الماضية على توضيح أهمية مجلس الشيوخ كغرفة تشريعية ثانية.

وأضافت أن مجلس الشيوخ يطرح دائما مقترحات قوانين مهمة لمجلس النواب مطالبة الشباب المصري بالمشاركة في الانتخابات وتجاهل الدعوات المشبوهة، على أن نختار الأفضل لمصر فالتصويت واجب وطني على كل مصري ومصرية.