كراسي متحركة ولجان أرضية لذوي الاحتياجات الخاصة في "الشيوخ" بكفر الشيخ

وفرت محافظة كفر الشيخ والوحدات المحلية، كراسي متحركة، وخصصت الطوابق الأرضية لتصويت ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وذلك تيسيرًا عليهم في عملية التصويت.

وأعلنت المحافظة، إنشاء مظلة أمام كل مركز انتخابي، لحماية الناخبين من حرارة الشمس، مع التأكيد على الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والتشديد على ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي، ضمن خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وفتحت اللجان الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ، أبوابها أمام الناخبين في أول أيّام انتخابات مجلس الشيوخ، حيث تستقبل 585 لجنة فرعية مليوني و350 ألف ناخب.

وانطلق التصويت على انتخابات مجلس الشيوخ داخل المحافظة، اليوم، حيث يخوض 20 مرشحًا ماراثون الانتخابات في المحافظة على 3 مقاعد فردية، بينما يخوض 3 مرشحين المنافسة ضمن القائمة الوطنية الموحدة.

وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساءً في يومي الاقتراع، على أن تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الانتخابات.