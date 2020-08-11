مظلات لوقاية الناخبين من حرارة الشمس وكراسي متحركة بلجان بني سويف

وفرت محافظة بني سويف، مظلات، بداخلها عدد من الكراسي، أمام 481 مقرًا انتخابيًا بمراكز المحافظة السبعة، لوقاية المواطنين من حرارة الشمس.

كما وفرت المحافظة كراسي متحركة باللجان للتيسير على ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمرضى أثناء إدلائهم بأصواتهم، وكثفت أعمال النظافة، ومنعت أي إشغالات، وقامت بالتنسيق مع الوحدات المحلية والمرور لشن حملات لمنع انتظار السيارات أمام اللجان أو في محيطها.

وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها أمام مليون و875 ألف ناخب، في انتخابات مجلس الشيوخ التي ستُحرى على مدار اليوم وغدًا.

ويتنافس 23 مرشحًا على المقاعد الفردية الثلاثة المخصصة للمحافظة، بينهم 15 مستقلًا، و8 ينتمون لأحزاب مستقبل وطن، صوت الشعب، حماة الوطن، النور، الحركة الوطنية،" نظام الفردي"، إضافة إلى القائمة الوطنية "من أجل مصر"، والتي لم يتقدم أمامها أي قوائم بنظام القائمة.