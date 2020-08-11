إقبال كثيف على لجان أطفيح للمشاركة في انتخابات الشيوخ

شهدت لجان العياط وأطفيح والصف، بدائرة الجيزة، اليوم، إقبال كثيف من قبل المواطنين، للمشاركة في التصويت في أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ، وسط حراسة أمنية مشددة من قبل رجال الجيش والشرطة، لتسهيل عملية التصويت على الانتخابات.

وأكد محمد عبدالقادر، أحد ساكني مركز الصف والمشارك في الانتخابات، أنّ اليوم سيكون عرس ديمقراطي، وستكون المشاركة كبيرة في التصويت على اختيار مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنّ مصر تعيش ديمقراطية حقيقية منذ 2014، وهناك تحديات جسيمة تواجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويجب على المصريين التكاتف لعبور التحديات.

وقال عبدالقادر، لـ"الوطن"، إنّ هناك إجراءات أمنية مشددة على جميع لجان مركز الصف، موضحا أنّ جميع الأهالي سيشاركون في الانتخابات لاختيار أول مجلس شيوخ في مصر.

ويحق لنحو 63 مليون ناخبا مصريا مقيدين في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، جرى توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاض أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.

وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الإثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلي لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.