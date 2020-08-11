البحوث الإسلامية: المشاركة في انتخابات "الشيوخ" واجب وطني وشرعي

أكد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أن المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ المصري التي بدأت فعالياتها اليوم في مختلف محافظات مصر، تمثل واجبًا وطنيًا وشرعيًا، لما يمثله هذا الاستحقاق من أهمية كبيرة في اكتمال المؤسسات التشريعية.

وقال د.نظير عيّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن المشاركة الفعّالة في هذه الانتخابات والحرص على دعوة الآخرين للمشاركة، تمثل نوعًا من أنواع الواجب الوطني الذي ينبغي أن يؤديه كل فرد يعيش في هذا الوطن، خاصة أن هذه المؤسسات كمجلس الشيوخ والنواب يمثلان جموع الشعب المصري ويعبران عن آماله ومتطلباته، وبالتالي فإن التخاذل عن المشاركة في اختيار الممثلين لهذين المجلسين يعد تقصيرًا في الواجب الوطني.

وحثّ عيّاد كل مواطن مصري غيور على وطنه وعلى مستقبل أبنائه أن يتخلى عن السلبية وأن يكون له دورا إيجابيا مهما في الإسهام ببناء مؤسسات الدولة، خاصة أن ذلك يصب في الصالح العام الذي يتمثل في الوصول بمصرنا الحبيية إلى تحقيق رؤيتها التنموية.