الوزراء يتصدرون المشهد للإدلاء بأصواتهم في أول دقائق الانتخابات

انطلق، منذ قليل، ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ، وفي أول دقائق سجل مشاهير ووزراء ورجال الدولة وجودهم في لجان الاقتراع للإدلاء بصوتهم.

حيث أدلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، بلجنة المدرسة المصرية اليابانية بمدينة الشيخ زايد.

كما افتتح هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، التصويت لانتخابات مجلس الشيوخ، صباح اليوم، داخل لجنته بمدرسة سيزا نبراوي بمنطقة التجمع الخامس، في أول أيام الاقتراع بالداخل.

كما حضر الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، للجنة مدرسة الشهيد ملازم أول أشرف عبدالفتاح، بمنطقة مدينة نصر، دائرة القاهرة، للإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، والتي بدأت اليوم، ومن المقرر أن تستمر يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس الجاري.

أما الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة، فقد وصل إلى مقر مدرسة ابن النفيس بشارع مكرم عبيد في مدينة نصر بدائرة القاهرة للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ.

وفتحت لجان الانتخابية مقراتها في التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء اليوم وغدا.

ينتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما. ووفقا لقانون مجلس الشيوخ هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، وعدد 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخرتين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.

ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات. من جانبه أكد النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لـ "الوطن"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت على توضيح كل الإجراءات الخاصة بعملية تصويت المصريين في الداخل والخارج عبر موقعها الإلكتروني.

وأشار إلى أنه وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن هناك 63 مليون ناخب مصري مقيد في قاعدة البيانات للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.