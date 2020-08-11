"المرور" تعلن خطتها لتأمين انتخابات الشيوخ: هدفنا راحة المواطن

أعلنت الإدارة العامة للمرور، استعداداتها في إطار توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لبدء تنفيذ خطة تأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وأصدر اللواء هاني جرجس مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة توجيهات للواء محمود عبدالرازق، مدير الإدارة العامة للمرور، بوضع خطة مرورية متكاملة لتسهيل الأمور على المواطنين أثناء إجراءات الانتخابات بالتنسيق مع ادارات المرور علي مستوى الجمهورية.

وتعتمد خطة الإدارة العامة للمرور على تفعيل الحرم الأمن حول اللجان الانتخابية، بالتنسيق مع ادارات المرور من خلال نشر الصدادات الحديدية حول اللجان، مع منع الانتظارات أمام اللجان وفي الأماكن الغير مسموح بالانتظار فيها، وضرورة التواجد المروري و الفعال في كافة الشوارع والميادين والمحاور والطرق الرئيسية بالتنسيق مع إدارات وأقسام االمرور علي مستوى الجمهورية لمنع تواجد اي تعطيل للمرور، لمنح المواطن حرية التوجه للجان بدون أي أعطال مرورية.

وتعتمد الخطة على تعزيز الطرق والمحاور الرئيسية وتزويدها بمجموعات كافية من الضباط والأمناء راكبي الدراجات النارية، للمرور على هذه الطرق لملاحظة الحالة والتأكد من التزام قائدي المركبات بالسرعات المقررة، وضبط المخالفات المرورية وكذلك الاقوال الامنية المزودة بالسيارات الدفع الرباعي بالطرق للحفاظ على أمن وأمان الطريق، كما تم العديد من السيارات الحديثة المزودة بكاميرات لمراقبة الحركة المرورية، وضبط السيارات والمخالفات مع التنسيق مع غرفة عمليات الإدارة.

وإسهاماً فى تخفيف الأعباء على المواطنين سوف يتم تفعيل دور خدمة الإغاثة على الطرق والمحاور التابعة للإدارة والتى من المتوقع زيادة الحركة المرورية عليها وذلك يهدف بالدرجة الأولى الى إرشاد ومعاونة المواطنين مستخدمي هذه الطرق الذين يتعرضون الى حوادث لا قدر الله أو مشاكل بسبب أعطال سياراتهم والعمل على توفير جميع السبل المتاحة من سحب السيارات المعطلة والعمل على إيجاد من يقوم بإصلاحها فى أقرب محطة خدمة وذلك على مدار 24 ساعة ومن خلال الاتصال بغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور عن طريق الأرقام الآتية (01221110000/ 38556661 ).