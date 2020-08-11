عجوز سيناوية تصوت بـ"الشيوخ": أشارك كل انتخابات.. وربنا ينصر مصر دايما

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة جنوب سيناء، توافد المواطنين منذ الصباح للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ.

وحرصت السيدات السيناوية على التوافد على اللجان، وسط دعوات للحشد والمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية.

وقالت نصرة محمد موسى التي تبلغ من العمر 60 عامًا، إنها حرصت على المشاركة في الانتخابات، وأكدت أنها دائمًا تشارك في الانتخابات من أجل مصر قائلة: "ربنا ينصر مصر دائما".

ودعت الحاجة نصرة المواطنين للمشاركة في الانتخابات، والتعبير عن آرائهم في من يمثلهم بمجلس الشيوخ، بحرية ودون توجيه من أحد .

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.