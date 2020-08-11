صور.. الأزهر والكنيسة يجتمعان في لجنة تصويت واحدة بالبحر الأحمر

اجتمع الأنبا إيلاريون، أسقف البحر الأحمر، ومصطفى أبوزيد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، اليوم الثلاثاء، في لجنة مدرسة النقيب مبارك الابتدائية بالغردقة، لأداء الواجب الوطني والمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ بالمحافظة.

وأدلى الأنبا إيلاريون، أسقف البحر الأحمر، يرافقه مصطفى أبوزيد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، بصوتيهما في لجنة الفرعية بمدرسة النقيب مبارك الابتدائية بالغردقة.

ودعا الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر مواطني المحافظة بجميع الطوائف إلى النزول إلى صناديق الاقتراع، والمشاركة في العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ وأداء الواجب الوطني، مؤكدًا حرصه على النزول مبكرًا، والإدلاء بصوته.

وقال الشيخ مصطفى أبوزيد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، أن الصوت أمانة، ومن ثم يجب المشاركة في التصويت باعتباره حقا لكل مواطن، وواجبا عليه أن يشارك.

وفتحت اللجان أبوابها في التاسعة من صباح اليوم وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، شملت قياس درجة الحرارة لكل ناخب قبل دخوله اللجان.

جدير بالذكر أن عدد اللجان علي مستوى البحر الأحمر 109 لجان فرعية ولجنة عامة َواحدة في الصالة المغطاة، حيث قُسمت بواقع 52 لجنة في الغردقة، و17 بسفاجا، و16 بالقصير، و13 برأس غارب، و6 بمرسى علم، و3 بالشلاتين، و2 بحلايب.

ويخوض المعركة الانتخابية 8 مرشحين، يتنافسون على مقعد واحد، منهم 3 يمثلون أحزابا والآخرون مستقلون.