محافظ الجيزة يتفقد تجهيزات المدارس استعدادا لانتخابات الشيوخ

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عددا من المقرات الانتخابية للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الناخبين خلال انتخابات مجلس الشيوخ، لتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وشملت جولة المحافظ، تفقد مدرسة يوسف جاد الله بحي الطالبية، ومدرسه النهضة الرسمية لغات، ووجيه بغدادي الثانوية بحي جنوب الجيزة.

وشدد المحافظ على عدم السماح مطلقا بانتظار أي سيارات في حرم المدارس، وعمل تندات لحماية الناخبين من حرارة الجو، مع وجود مراوح للتهوية وإمداد اللجان بكراسي متحركة لمعاونة كبار السن.

وأكد اختيار اللجان الفرعية بحيث تكون قريبة من الباب الرئيسي للجنة، وأن تكون بالأدوار الأرضية للتسهيل على المواطنين.

وشدد المحافظ على رؤساء الاحياء والمراكز باستمرار رفع كفاءة الشوارع المحيطة بالمقرات، ورفع أي إشغالات، مؤكدا اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية، حيث جرى توفير عدد كاف من المقاعد بالمدارس، وضعت بحيث يتم مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين، مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة، وإلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم وتوافر مواد التعقيم والتطهير.

ووجّه المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز بالمرور ليلا على المقرات الانتخابية، والتأكد من إضاءة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى المقرات، كما اطمأن على غرف المبيت للخدمات القائمة على تأمين المقرات وإعدادها بالتجهيزات المناسبة.

ودعا المحافظ، المواطنين للمشاركة الإيجابية في الانتخابات القادمة ومباشرة حقوقهم السياسية بحرية، وإظهار صورة إيجابية مشرفة للمجتمع المصري أمام العالم.

يذكر أنّ محافظ الجيزة أصدر قرارا بتشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة برئاسة السكرتير العام للمحافظة، للتنسيق والربط مع الجهات المعنية بإعداد المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين البالغ عددهم 5689401، والموزعين على 1046 لجنة فرعية داخل 536 مركزا انتخابيا بالمدارس ومراكز الشباب.

وأصدر محافظ الجيزة قرارا بتشكيل لجنة عليا بالمحافظة لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ المقرر عقدها يومي 11 و12 أغسطس الحالي، لضمان توفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.