صور.. سيارات تجوب الغربية بالأغاني لحث المواطنين على التصويت بـ الشيوخ

شهدت شوارع وميادين قرى ومراكز محافظة الغربية، اليوم، خروج سلسلة من مسيرات للسيارات علق عليها لافتات كتب فيها عبارات أهمها "انزل.. وشارك.. خليك إيجابي.. انتخابات مجلس الشيوخ 2020م"، حيث جابت كل المناطق السكنية لحث المواطنين على المشاركة بالإدلاء بأصواتهم في سباق انتخابات مجلس الشيوخ على مستوى المحافظة.

كما حرص شباب أحزاب مستقبل وطن والحركة الوطنية وبعض أنصار ومؤيدي المرشحين المستقلين على تشغيل أغاني وطنية عبر مكبرات الصوت لدعوة الجميع على الوقوف أمام أبواب اللجان الانتخابية.

كما أقدم بعض ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية على توزيع كمامات والماسكات الطبية للوقاية من أخطار تفشي عدوى فيروس كورونا الجديد حفاظا على أرواح المواطنين.

جدير بالذكر أنه تجري الانتخابات بمحافظة الغربية، في 804 لجان موزعة داخل 694 مقرا على مستوى المحافظة، ويبلغ عدد الناخبين من أبناء المحافظة، الذين لهم حق التصويت 3 ملايين و327 ألف، و350 مواطن، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، التي يتنافس فيها 29 مرشحا للفوز بـ5 مقاعد فردية في دائرة محافظة الغربية، وقائمة واحدة بقطاع شرق ووسط الدلتا.