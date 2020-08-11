مسنة تدلي بصوتها في الانتخابات بالغردقة: أوصيت أحفادي بالمشاركة

حرصت سيدة في العقد التاسع من عمرها على الإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بمحافظة البحر الأحمر، بلجنة مدرسة محمد الطيب بالغردقة.

وشهدت لجنة مدرسة محمد الطيب في اللجنة الفرعية رقم 29 مشاركة "ه. ج" في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بالبحر الأحمر، من مواليد عام 1938 للإدلاء بصوتها وفي يدها عصا تتكأ عليها وتساندها إحدى حفيدتها.

قالت المعمرة في حديثها لوسائل الإعلام، "سعيدة للخروج والذهاب إلى الصناديق، حرصت على الإدلاء بصوتي في انتخابات مجلس الشيوخ لممارسة حقي الانتخابي الذي أحرص عليه دائما".

ولفتت إلى أنها أوصت أولادها وأحفادها، للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الانتخابي.

وحرص رئيس اللجنة الانتخابية، على مساعدة السيدة وتوفير كافة وسائل الراحة لها لمساعدتها في الإدلاء بصوتها.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.