محافظ الشرقية يتفقد لجنة مدرسة الناصرية الابتدائية

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لجنة مدرسة الناصرية الابتدائية النموذجية بمدينة الزقازيق للاطمئنان على حسن سير عملية الانتخابات والتأكد من تذليل كافة العقبات أمام المواطنين للمشاركة والإدلاء بأصواتهم في حرية تامة لاستكمال الحياة النيابية والمضي قدماً نحو تحقيق التنمية والاستقرار لوطننا الغالي مصر.

أجرى المحافظ، حواراً مع الناخبين أمام اللجنة الانتخابية والتقط معهم الصور التذكارية، مؤكداً أن مصر تشهد اليوم عرساً ديموقراطياً بمشاركة مواطنيها في الانتخابات النيابية، وقال المحافظ أنه يتعين على كل مواطن له حق التصويت أن ينزل ويشارك في الانتخابات.

وأشاد محافظ الشرقية، بالتواجد الأمني أمام اللجان من قِبل القوات المسلحة والشرطة المدنية لتأمين المقار من الخارج مؤكداً أن الإنتخابات تسير بشكل جيد ومنتظم ومن المتوقع زيادة عدد الناخبين للإدلاء بأصواتهم على مدار اليوم .

وأوضح محافظ الشرقية، أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى في قطاع الصحة والمستشفيات والإسعاف لمواجهة أي أحداث طارئة خلال فترة الانتخابات.

كان محافظ الشرقية خضع قبل دخوله اللجنة للمرور من بوابة التعقيم الذاتي وتوقيع الكشف الحراري ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، مشيداً بعملية تنظيم ودخول الناخبين للإدلاء بأصواتهم والحفاظ على المسافات البينية ومراعاة التباعد الاجتماعي وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المقار واللجان الانتخابية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.