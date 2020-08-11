محافظ بني سويف: انتظام أعمال التصويت في انتخابات "الشيوخ"

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ التي بدأت صباح اليوم، في مختلف اللجان الفرعية بالمحافظة.

وتجرى الانتخابات في 481 مركزاً انتخابيا يضم 532 لجنة فرعية، لاستقبال مليون و875 ألف مواطن، من المسجلين في قواعد بيانات الناخبين، بعد أن فتحت المراكز الانتخابية أبوابها في تمام التاسعة صباحا.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.