عابد وحازم إمام وميدو وسيف زاهر والجارحي يصوتون في انتخابات "الشيوخ"

شارك علاء عابد عضو مجلس النواب، ونجوم كرة القدم السابقين حازم إمام وأحمد حسام ميدو وهشام حنفي ووليد صلاح الدين وجمال حمزة، والإعلامي سيف زاهر، ومحمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، في انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، في مدرسة جمال عبدالناصر بالدقي.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.