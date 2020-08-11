بيكا والليثي يحشدان المواطنين للتصويت في انتخابات الشيوخ

التف عشرات المواطنين في لجنة مدرسة الجمعية الخيرية الإعدادية بالسيدة زينب، حول مغني المهرجانات حمو بيكا والمطرب الشعبي محمود الليثي، حيث دعا الفنانان المواطنين أمام لجان المدرسة، للالتفاف حول الوطن والنزول للمشاركة في الانتخابات.

ووجّه بيكا والليثي رسالة إلى المواطنين عبر جريدة "الوطن"، بالنزول والمشاركة في الانتخابات، ودعم الدولة المصرية.

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم، وتستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.