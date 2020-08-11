لجان أكتوبر تلتزم بالإجراءات الوقائية ضد كورونا.. تعقيم دوري كل ساعة

شهدت اللجان الانتخابية بمدينة 6 أكتوبر، التزاما باتباع الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، في أول أيام التصويت في انتخابات الشيوخ، حيث تم تعقيم أرضيات اللجنة الفرعية رقم 554 التي أدلى فيها وزير المالية، محمد معيط بصوته، بالكلور.

وقال حافظ يسري، وكيل نيابة قسم ثان أكتوبر، ورئيس اللجنة الفرعية، إن عملية التعقيم بالكلور داخل اللجنة تتم كل ساعة، ويتم تعقيم أيدي الناخب بالكحول قبل بدء الإدلائ بصوته، ويتم إعطاء الناخب كمامة في حالة عدم ارتدائه واحدة، حيث وفرت الهيئة الوطنية للانتخابات كمية كافية من الكحول والكمامات.

واكد المستشار شريف هندي، رئيس اللجنة الفرعية رقم 534، بمدرسة الحي الأول للتعليم الأساسي بمدينة 6 أكتوبر، تواجد نفس الإجراءات الاحترازية بلجنته، قائلا الهيئة العليا للانتخابات وفرت ماسكات وكحولا بكميات كافية في كل لجنة، حرصا على صحة الناخبين ومنع العدوى.