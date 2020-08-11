وكيل "تعليم بورسعيد" يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ

أدلى دكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، بمدرسة بورسعيد الثانوية للبنات، وذلك في اليوم الأول للانتخابات.

وأكد وكيل الوزارة أن الشعب المصري يتمتع بالحس الوطني تجاه الوطن، والحرص على التصويت في الاستحقاقات الدستورية من أجل المشاركة في استكمال بناء مؤسسات الدولة، وتوفير مستقبل أفضل لوطنهم.

و دعا باهي، العاملين بقطاع التعليم ببورسعيد لممارسة حقوقهم السياسية والمشاركة الإيجابية بالإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدا على أن المشاركة في الانتخاب واجب وطني على كل من يحق له الانتخاب.

وفتحت لجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.