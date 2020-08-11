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زحام الناخبين أمام لجنة مدرسة خطاب الخاصة بالجيزة

قوات الأمن تتواجد بشكل كثيف لتأمين المواطنين

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أحمد ماهر أبوالنصر
02:24 م | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
خطاب الخاصة

خطاب الخاصة

يشهد محيط لجنة مدرسة خطاب الخاصة بمنطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة، زحاما شديدا من المواطنين، للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ، والتي من المقرر لها أن تستمر يومين.

وتواجدت قوات الأمن بشكل كثيف لتأمين المواطنين الذين تجمعوا حول أحد الأشخاص خارج اللجنة، للكشف عن أماكن تصويت الناخبين بعد الإطلاع على الرقم القومي، ومن ثم دخول اللجنة بعد ارتداء الكمامة.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.

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