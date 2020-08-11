"أحمد مطلوب" كفيف يشارك في الانتخابات على "كرسي متحرك": عشان مصر تكبر

كفيف على كرسي متحرك، يتولى أحد أفراد تأمين اللجنة الانتخابية بحي الأسمرات وتحديدًا مدرسة "تحيا مصر 1"، مهمة مساعدته على التصويت، فلم يمنعه تقدمه في السن وكونه من ذوي الاحتياجات الخاصة من الحضور للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، حتى يكون نموذجًا يحتذى به من قبل الشباب، بحسب المسن أحمد مطلوب.

"أنا نازل أصوت عشان ابني بلدي ومصر تكبر" هكذا بدأ صاحب الـ71 عامًا حديثة لـ"الوطن"، حيث صمم على النزول رغم عجزه عن الرؤية أو المشي.

ونظرًا للظروف التي يمر بها البلاد من وجود فيروس كورونا المستجد، حرص "مطلوب" على ارتداء الكمامة من أجل الحفاظ على الإجراءات الاحترازية، داعيًا الشباب للنزول والمشاركة في الانتخابات لبناء مصر.

وفتحت لجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.