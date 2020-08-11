وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان لجنة التوفيقية بروض الفرج

وصل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قبل قليل، إلى مدرسة التوفيقية الثانوية بنين، بمنطقة روض الفرج، لتفقد سير العملية الانتخابية في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، حيث تضم المدرسة 3 لجان.

واستقبل الناخبون الوزير والمحافظ أمام المدرسة بالتصفيق، والأغاني الوطنية الشهيرة لمثل هذه المناسبة.

وحرص الوزير والمحافظ على ارتداء الكمامة، والالتزام بالإجراءات الوقائية، وسط وجود أمني مكثف، وإجراءات احترازية مشددة.