"التنمية المحلية" تحسم مصير مصاب كورونا في التصويت بـ"الشيوخ"

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إنه سيجرى التواصل مع وزارة الصحة بشأن تيسير إجراءات تصويت أي مواطن مصاب بكورونا، يرغب في الإدلاء بصوته بانتخابات مجلس الشيوخ.

وأضاف شعراوي، في تصريحات صحفية اليوم، أنه من حق كل مواطن له صوت انتخابي الإدلاء بصوته، مشيرا إلى أن مريض كورونا من حقه المشاركة في الانتخابات، لكن هذا الأمر يتطلب إجراءات خاصة واحترازية، تحت رعاية وزارة الصحة من وجود سيارة مجهزة، وطاقم متسلح بكل وسائل التعقيم والحماية للتعامل مع الحالة.